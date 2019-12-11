Uludağ’da bir baton daha bulundu

Uludağ’da kayıp iki amatör dağcıyı arama çalışmalarında dün baton bulunan bölgede bugün bir baton daha bulundu. Fakat bugün bulunan batonun, dün bulunan batondan farklı olduğu öğrenildi.

Uludağ’da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının 10’uncu gününde, dün baton bulunan bölgenin yakın bir noktasında bu kez de farklı bir baton bulundu. Geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki Efe Sarp’a ait kırmızı montun Küreklidere Şelalesi bölgesinde bulunmasının ardından arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaşmıştı. O günden bu yana bu bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler dün akşam saatlerinde kayıp iki dağcıya ait olduğu düşünülen, dere içerisine saplanmış baton bulmuştu. Bulunan batonun üzerindeki kırmızı ipin, Efe Sarp’ın daha önce çekilen fotoğraflarındaki batona benzediğini düşünen ekipler arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırmış durumda.

Yeni bir baton bulundu

Efe Sarp’a ait montun bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, dün akşam saatlerinde dereye saplanmış durumda bir baton bulmuştu. Bugün aynı bölgede arama çalışmalarını devam ettiren ekipler, bu bölgeye yakın bir noktada yeni bir baton buldu. Fakat bugün bulunan baton ile dün bulunan batonun birbirinden farklı olduğu öğrenildi.

