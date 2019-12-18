Uludağ’da bulunan Efe Sarp’ın cansız bedeni adlî tıbba getirildi

Uludağ’da kaybolan dağcı Efe Sarp’ın cansız bedeni incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Efe Sarp’ın memleketi Aydın’da toprağa vereceği öğrenildi.

Uludağ’da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi. Efe Sarp’ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan’ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden Kestel ilçesine getirildi. 1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askerî helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adlî Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öte yandan Mert Alparslan’ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adlî tıbba kaldırılacak. Ayrıca Efe Sarp’ın cenazesinin yetişmesi durumunda cuma günü ikindi namazını müteakip Aydın’da, Mert Alpaslan ise İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.



