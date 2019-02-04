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Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:41 | Son Güncelleme

BURSA Uludağ’da kayak pistine gitmek için sıra bekleyenlerin üzerine kullanılmayan bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü.

Serkan AKKUŞ- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ’da kayak pistine gitmek için sıra bekleyenlerin üzerine kullanılmayan bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü. Kar yığını altında kalan 6 kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken, kurtarma çalışmaları sırasında da 1 kişi ayağının kırılması sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı. Uludağ’da saat 12.00 sıralarında PTT'ye ait kullanılmayan binanın çatısındaki kar kütlesi, kayak pistlerine gitmek için sıra bekleyen tatilcilerin üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 6 kişi kar altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma kurtarma ekipleri ile çevredekiler, 6 kişiyi kar yığını altından çıkardı. Hafif yaralı 6 kişi ile kurtarma çalışmaları sırasında ayağı kırılan 1 görevli hasteneye götürülerek tedaviye alındı. Bursa Valiliği'nden olayla ilgili yaplıan açıklamada, "Uludağ 1'inci Bölge'de bulunan kullanılmayan PTT binasının çatısından düşen karın altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarılmış olup, genel sağlık durumları iyidir. Her ihtimale karşı bölgede arama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.

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