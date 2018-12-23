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Uludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:10 | Son Güncelleme

KIŞ turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, haftasonu tatiliyle yoğunluk yaşandı.

Uludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, haftasonu tatiliyle yoğunluk yaşandı. Günübirlik tatilcilerin Uludağ'dan Bursa istikametine dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a çıkan günü birlik vatandaşlar, dönüş yolunda zor anlar yaşadı.Hafta sonu olması sebebiyle günübirlik Uludağ’a çıkan vatandaşlar dönüş yolunda, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Pazar gününün keyfini çıkartmak isteyen vatandaşların tatili çileye dönüştü. Bazı otomobillerin kontak kapattığı görülürken, jandarma ekipleri yolu açkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Uludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştuUludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştuUludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştu

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