Uludağ'da elektrik ekiplerinin doğayla zorlu mücadelesi

Enver Fatih TIKIR - Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ'da, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor. Ekipler, zorlu hava koşullarında arızalı hatta kadar yürüyüp vinçle ya da tırmanarak elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da yoğun yağış sebebiyle yıkılan ağaçlardan, şiddetli rüzgarla yıkılan direklerden ve diğer sert hava koşullarından kaynaklanan arıza ve elektrik kesintilerine karşı anında müdahale ve onarım için UEDAŞ ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Arıza merkezlerinden çağrı cihazı ya da tabletlerle gelen arıza bildirimleri üzerine anında harekete geçen ekipler arazi araçlarıyla arızalı hatta olabildiğince yaklaşıyor. Aracın giremediği bölgelerde ekipmanlarını yanlarına alan ekipler arızalı hatta kadar yürüyüp güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vinçle ya da tırmanarak hatta ulaşıyor. Arıza durumuna göre 5 dakika ile 2 saat arası çalışma yapan ekipler yoğun kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

14 yıldır kış sezonunda Uludağ'da arıza-onarım ekibinde çalışan Yusuf Öztürk, "Her koşulda biz görevimizin başındayız. Arızaların giderilmesi sorunun kaynağına göre bazen 2 saat bazen 5 dakika alıyor. 2 saate kadar, koşullar zor olsa da direkte kalıp arızayı gidermek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi. "İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ" Uludağ'da kış sezonlarında 15 yıldır görev yapan arıza-onarım ekibinden Ercan Terim ise, zor olsa da işini severek yaptığını belirterek, "Bir arıza durumunda merkezimizin yönlendirmesiyle harekete geçiyoruz. Arızayı tespit ettikten sonra giderilmesi için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada zorlu şartlarla mücadele ederken en çok aracımızın kara saplanması sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda burada beraber görev yaptığımız karayolları çalışanlarıyla birbirimize destek oluyoruz. Bunun haricinde yoğun yağış ve soğukla baş etmeye çalışıyoruz. Özellikle direklere tırmanmamız gerektiğinde rüzgar ve tipide şartlar biraz daha zorlaşıyor ancak bu işleri birilerinin yapması lazım ve biz de işimizi severek yapıyoruz" dedi.