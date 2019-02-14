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Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ’da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz After Ski’de ünlü Dj Doğuş Çabakçor’la, gecesinde ise Merve Özbey’le final yaptı.Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Whitefest, on birinci ve son gününde Merve Özbey’in muhteşem performansına ev sahipliği yaptı.

Bursa Uludağ’da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz After Ski’de ünlü Dj Doğuş Çabakçor’la, gecesinde ise Merve Özbey’le final yaptı.
Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Whitefest, on birinci ve son gününde Merve Özbey’in muhteşem performansına ev sahipliği yaptı. Programına sevilen parçalarından ’’Vurur Yüze İfadesi’’ ile başlayan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri güçlü sesiyle büyüledi. Söylediği şarkılarla tempolu bir sahneye imza atan Özbey, konserin sonuna doğru ise slow parçaları ile duygusal rüzgarlar estirdi. Işıltılı sahne kıyafeti ile de göz kamaştıran başarılı şarkıcı, programını "Vicdanın Affetsin’’ şarkısı ile noktaladı.
3 Şubat’ta Berkay konseriyle kapılarını ziyaretçilerine açan festival, 11 gün boyunca yaklaşık on iki bine aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı
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