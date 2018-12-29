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Uludağ'da, güneş göründü pistler doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin kış turizmi ve kayak merkezi Uludağ'da, güneşli havayı gören kayakçılar keyifli bir gün geçirdi.

Uludağ'da, güneş göründü pistler doldu

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin kış turizmi ve kayak merkezi Uludağ'da, güneşli havayı gören kayakçılar keyifli bir gün geçirdi.
Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da bir süredir devam eden sisli ve yağışlı hava yerini güneşli ve açık havaya bıraktı. Durumu fırsat bilen kayak severler de kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı pistlere akın etti. Pistlerin basılmasının ardından oluşan kayağa elverişli zemin kayak severleri memnun etti. Termometrelerin eksi 8 dereceyi gösterdiği Uludağ'da yılbaşının yaklaşmasıyla yoğunluk da arttı. Uludağ'daki oteller yerli ve yabancı turistlerin akınıyla tam doluluğa ulaştı.
TÜM PİSTLER AÇILDI, TÜM TELESİYEJLER ÇALIŞTIRILDI
Kayak Öğretmeni Alef İlyas, "Bugün hava çok güzel. Dün yağan yoğun karın ardından açan güneş bizi sevindirdi. Ziyaretçi sayımızın artmasıyla tüm pistler açıldı ve tüm telesiyejler hizmet vermeye başladı. İnsanlar burada oldukça keyifli vakit geçiriyorlar" dedi. Çocuklar için kayak eğitiminin 4 yaşında başlayabileceğini söyleyen İlyas, "En az 4 saat süren eğitimin ardından çocuklar ve yetişkinler iyi derecede kayak yapmaya başlayabiliyor" şeklinde konuştu.
'KAYAK MERKEZLERİNİN EN İYİSİ ULUDAĞ'
Profesyonel kayakçı Hasan Hayri Şer(13), "3,5 yaşımdan beri kayak yapıyorum. Bütün kayak merkezlerine gittim. Bence kayak yapmak için en güzel yer Uludağ. Çok uzun zamandır sporumu burada yapıyorum. Bugün hava çok güzel. Dün akşam kar yağmıştı ve sis vardı. Sisin olmaması kayak yapmak için daha elverişli bir ortam oluşturuyor" dedi.

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Uludağ'da, güneş göründü pistler dolduUludağ'da, güneş göründü pistler dolduUludağ'da, güneş göründü pistler dolduUludağ'da, güneş göründü pistler doldu

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