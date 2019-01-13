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Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:42 | Son Güncelleme

 KIŞ turizminin gözde merkezi Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı.

Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin gözde merkezi Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kayak pistleri dolup taşarken, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Telesiyej ve teleski girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Uludağ'a hafta sonunu fırsat bilen tatilciler akın etti. Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk, oteller bölgesine kadar uzayınca, sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, Uludağ’a günübirlik gelenler ise yol kenarlarında mangal yapıp kar topu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ’da pistler de kayak ve snowboard yapanlarla doldu taştı. Kar yağışının devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.
İstanbul’dan geldiğini belirten Çağla Çağ, "Uludağ’a ilk defa geliyorum. Yoğun bir kar yağışı olmasına rağmen burası çok kabalık. Uludağ’ı çok beğendim. Kayak pistleri çok yoğun, kayarken birine çarpmamak imkansız gibi bir şey. Ama çok eğlenceli" diye konuştu.

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Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadıUludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadıUludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadıUludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı

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