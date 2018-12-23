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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

Uludağ'daki pistler hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ve tatilcilerle doldu - Endonezyalı tatilci Munzir Suparta: - "Uludağ'ı çok beğendim. Kar çok garip bir şey. Endonezya'da kar yağmıyor, ilk defa kar görüyorum"

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu.

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerle yoğun hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak günün tadını çıkardı.

Endonezyalı Ahmet Munçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya bazı konularda araştırma yapmak için geldiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuduğunu aktaran Munçi, "İstanbul'da okul hayatımıza devam ediyoruz. Bursa'ya Kur'an kursları hakkında araştırma yapmak için geldik. Bursa'ya gelmişken Uludağ'ı da ziyaret etmek istedik." dedi.

- "Uludağ muhteşem bir yer"

Munçi, "Daha önceden de Uludağ'a gelmiştim. Beğendiğim için arkadaşlarımı da getirmek istedim. Uludağ çok güzel, muhteşem bir yer." şeklinde konuştu.

Munzir Suparta ise Bursa'ya ilk defa geldiğini aktardı. Suparta, "Aslında Bursa'ya birkaç türbeyi, camiyi ziyaret etmek için gelmiştim ama Uludağ'ı da görmek istedim. Uludağ'ı çok beğendim. Kar çok garip bir şey. Endonezya'da kar yağmıyor. İlk defa kar görüyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerince "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece olan Uludağ'da bugün ve yarın kar yağışı beklenmiyor.

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Bursa hafta sonu yoğunluğu Uludağ

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