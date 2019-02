Uludağ’da Hande Yener rüzgarı

Uludağ’da dün başlayan Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Whitefest, ikinci gününü de bol müzik ve çeşitli aktivitelerle geride bıraktı. TikTok ana sponsorluğunda gerçekleşen festivalde, Hande Yener, hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı. Winterfest’de Ezel de tatilcilerin içini ısıttı.

Whitefest’de binlerce kişinin akınına uğrayan festivalde Bayram Özcan ve Murat Tokuz’un performansıyla başlayan eğlence, yerini Çağlar Fidan, Kerimcan Durmaz ve Percussion Tai’ye bıraktı. Gün boyu birçok oyun ve aktivitelerle keyifli vakit geçiren tatilciler gece de Hande Yener’in şarkıları ve şovlarıyla coştu.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hande Yener, samimi cevaplarıyla dikkat çekti. Kayak sporunun kendisi için olukça riskli olduğunu dile getiren Yener, "Düşüp sakatlanmam söz konusu olursa konser iptal olabilir. Bu sebeple bu tip sporlardan uzak duruyorum" dedi.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivalinde sahne alacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını da dile getiren ünlü popçu, "Hâlâ böylesine önemli etkinlikerde sahne alabiliyor olmam, her kuşağa hitap ettiğimi gösterir. Nesiller değişiyor, ancak kendini yenileyebilenler ve kuşaklara ayak uydurabilenler başarılı olmaya devam ediyor. ’Yalanın Batsın’daki Hande’yi yeni nesiller yemez. Sürekli kendimizi geliştirmemiz ve tazelenmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız tutunamıyorsunuz" sözleri ile ilginç bir tespitte bulundu.

Ünlü popçu, "Yeni nesillerin bu talepleri bir Hande Yener Best Of albümünü getirir mi?" sorusuna, "Henüz Best Of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir otuz yıl sonra düşünebilirim. Best Of demek, eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten, bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur. Uzun yıllar yeni şeyler üretip yeni tarzlar denemek istiyorum" cevabını verdi.

Hande Yener, oyuncuların magazin muhabirleri ile köşe kapmaca oynaması doğrultusundaki açıklamalarının arkasında olduğunu dile getirdi. "Yine söylüyorum. Magazin mısır patlağı gibi bir şey. Herkes yemem der, ancak ortaya koyarsanız herkes bir avuç alır. Sokakta beni gördüklerinde, eğer ki elimle kamerayı kapatmaya çalışıyorsam, bu evdeki izleyiciye yapılmış bir harekettir. Onlara biraz ayıp etmiş hissederim kendimi. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Takdir izleyicinin ve halkın" diyen Yener, özellikle oyuncuların bu konuda biraz daha hassas olmasını beklediğini söyledi.