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Uludağ'da hayatını kaybeden Alparslan'ın eşinden duygusal paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme

ULUDAĞ’da 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolan ve arama çalışmalarının 17'nci gününde cansız bedenlerine ulaşılan Mert Alparslan (31) ve Efe Sarp'ın (37) toprağa verilmelerinin ardından Alparslan'ın eşi Burcu Alparslan, duygu dolu paylaşımda bulundu.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ’da 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolan ve arama çalışmalarının 17'nci gününde cansız bedenlerine ulaşılan Mert Alparslan (31) ve Efe Sarp'ın (37) toprağa verilmelerinin ardından Alparslan'ın eşi Burcu Alparslan, duygu dolu paylaşımda bulundu. Burcu Alparslan'ın "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert’im" paylaşımı yürek burktu.
İstanbul'dan Bursa Uludağ'a 1 Aralık'ta zirve tırmanışı için gelen Efe Sarp ve Mert Alparslan, otomobillerini Uludağ Jandarma Komutanlığı önüne çekerek, zirveye doğru yürümeye başladı. Amatör 2 dağcı sisin etkili olmasıyla birlikte yollarını kaybettiler. Aileleri Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma, ANDA, İHH, BAKUT ve AKUT, Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı bulmak için çalışmalara başladı. İlk önce Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bereyi bulan ekipler, Daha sonra 2 amatör dağcıya ait baton buldu. Arama çalışmalarının 17'nci günün de Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sarp ve Alparslan'ın cenazeleri, Burs Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Efe Sarp, baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, Mert Alpaslan ise önceki gün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlığına defnedildi.
'VEDA ETMEYECEĞİM'
Arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı. Arama çalışmalarından vazgeçilmemesi için sürekli çağrıda bulunan Burcu Alparslan eşinin cesedinin bulunmasından bir gün önce, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum” demişti.
Eşinin ölüm haberini alan ve önceki gün toprağa veren Burcu Alparslan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı yürek burktu. "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert’im” yazan Burcu Alparslan, paylaşımıyla duygulandırdı.

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