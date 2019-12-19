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Uludağ'da hayatını kaybeden Mert Alpaslan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:01 | Son Güncelleme

Zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmasından 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Alpaslan'ın cenazesi, Büyükçekmece Kuba Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmasından 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mert Alpaslan (31), son yolculuğuna uğurlandı.

Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mert Alpaslan'ın annesi Zümrüt, babası Mehmet Ali ve eşi Burcu Alpaslan ile yakınları, arkadaşları, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.

Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin elinden geleni yaptığına inandığını belirterek, "Maddi ve manevi olarak bizim yanımızda oldular. Hakikaten acımızı, umudumuzu paylaştılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mert harika, pırıl pırıl bir çocuktu. Yaşam doluydu, çok iyi bir insandı." diye konuştu.

Alpaslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde, dün sabah erken saatlerde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı.

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen iki cesetten birinin Efe Sarp'a, diğerinin Mert Alpaslan'a ait olduğu teşhis edilmiş, ölüm nedenleri ise "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak açıklanmıştı.

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