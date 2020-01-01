Uludağ’da hayatını kaybeden Mert’in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı

Bursa Uludağ’da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan’ın eşi Burcu Alpaslan, yeni yılda duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Arama çalışmaları sürecince umudunu kaybetmeyen Burcu Alpaslan, "Hiç bir hikaye bizimki gibi bitmesin" diyerek Efe Sarp ve Mert Alpaslan’nın hayatlarını kaybettikleri kanyon için yetkililerden uyarıcı tedbirlerin alınmasını istedi.

Uludağ’da arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan’ın (31) eşi Burcu Alpaslan’ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

Eşini 10 gün önce toprağa veren Burcu Alpaslan’ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı yürekleri dağladı. "Bir adı var mı bilmiyorum Mert’imi benden alan yerin. Ama ben bundan böyle orayı “Aşık Ayıran Kanyonu” bilirim. Yeni yılda dileğim; yetkililer bu tuzak yer için uyarıcı tedbirler alsın ve hiçbir hikaye bizimki gibi en güzel yerinde yarım kalmasın” yazan Burcu Alparslan, paylaşımıyla duygulandırdı.

