Uludağ'da hayvanları beslerken, kalp krizinden öldü

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'daki ormanlığa, soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanları beslemek için giden Cevat İşçi (61), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Uludağ'ın 1500 rakımlı Kadıyayla bölgesindeki ormanlıkta meydana geldi. Soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanları beslemek için Uludağ'a çıkan Cevat İşçi, ormanlıkta yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra aniden yere yığılan İşçi, dağcılar tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Dağcıların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İşçi'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın talebiyle gelen Adli Tıp hekimi, ölümün normal olduğunu, şüphe bulunmadığını söyledi. İşçi için bugün merkez Yıldırım ilçesindeki Yediselviler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cevat İşçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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