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Uludağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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