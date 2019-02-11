Uludağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (1)

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI
Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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