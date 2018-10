Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, "oteller bölgesi"ne mevsimin ilk karının düşmesiyle sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor. Yüksek kesimlerinin tamamen karla kaplandığı, son yağışların ardından oteller bölgesinin de beyaza büründüğü Uludağ'ın eteklerinde, karın beyazı ve sonbahar renkleri ilginç görüntüler oluşturuyor. Uludağ'ın virajlı yollarını kateden ziyaretçiler, kent merkezinden "oteller bölgesi"ne giderken adeta sonbahardan kış mevsimine yolculuk ediyor. Alçak kesimlerdeki sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına sahip sonbahar renkleri, yüksek rakımlarda yerini karın beyazına bırakıyor. Yol boyunca özellikle kış ve sonbahar renklerinin kesiştiği noktalar, tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkarıyor.

Uludağ'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

- "Oteller bölgesi"ne mevsimin ilk karının yağmasıyla sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Uludağ, renkli görüntülere sahne oluyor

