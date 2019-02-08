Uludağ’da ikinci Berkay kasırgası

Tiktok ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Whitefest’de müzik ve eğlence hız kesmeden devam ediyor. Festivalin beşinci gününde gündüz programında Erdem Kınay’ın playlisti ile coşan aralarında Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ve Serenay Aktaş gibi ünlü simaların da bulunduğu Whitefest ziyaretçileri, gece de Berkay Şahin’in muhteşem sahnesiyle eğlenceyi doruklarda yaşadı.

Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Berkay Şahin, "Bu organizasyonda benim beşinci yılım, gençler ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Beni ekstra motive ediyorlar, sahne enerjimi onlardan alıyorum" dedi. Son zamanlarda Youtube’da izlenme rekorları kıran şarkıların doğru olmadığını söyleyen başarılı şarkıcı, "Reynmen’i yaptığı güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Kendisini de çok seviyorum ama on gün gibi kısa sürede yaklaşık seksen milyon gibi bir rakama ulaşmış olmasını da inandırıcı bulmuyorum. Üç yüz, beş yüz milyon izlenmiş şarkıların ilk bir haftasının bana analitik raporlarını açıklasınlar. Youtube’da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.