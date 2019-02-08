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Uludağ’da ikinci Berkay kasırgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Tiktok ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Whitefest’de müzik ve eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Tiktok ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Whitefest’de müzik ve eğlence hız kesmeden devam ediyor. Festivalin beşinci gününde gündüz programında Erdem Kınay’ın playlisti ile coşan aralarında Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ve Serenay Aktaş gibi ünlü simaların da bulunduğu Whitefest ziyaretçileri, gece de Berkay Şahin’in muhteşem sahnesiyle eğlenceyi doruklarda yaşadı.
Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Berkay Şahin, "Bu organizasyonda benim beşinci yılım, gençler ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Beni ekstra motive ediyorlar, sahne enerjimi onlardan alıyorum" dedi. Son zamanlarda Youtube’da izlenme rekorları kıran şarkıların doğru olmadığını söyleyen başarılı şarkıcı, "Reynmen’i yaptığı güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Kendisini de çok seviyorum ama on gün gibi kısa sürede yaklaşık seksen milyon gibi bir rakama ulaşmış olmasını da inandırıcı bulmuyorum. Üç yüz, beş yüz milyon izlenmiş şarkıların ilk bir haftasının bana analitik raporlarını açıklasınlar. Youtube’da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.

"Yeni albümünü kızları için seslendirecek"
İkinci kez babalık heyecanı içerisinde olan Berkay Şahin, "Eşimin hamileliği çok iyi gidiyor. Evde zaten bir tane kaymaklı ekmek kadayıfı var. İkincisi de yolda... Tarif edemeyeceğim kadar çok güzel bir duygu, inşallah bu muhteşem duyguyu Allah herkese nasip eder" diyerek duygularını dile getirdi.
Öte yandan, yeni albümünde kızı Arya Şahin ve yeni doğacak kızı Zeynep Şahin ile ilgili bir şarkı seslendireceğini söyleyen yakışıklı popçu, "Çok da güzel bir şarkı olacak" dedi.
Röportajını noktaladıktan sonra basın mensuplarına teşekkür ederek sahnenin yolunu tutan Berkay Şahin, sevilen şarkılarını Whitefest ziyaretçileri için seslendirdi. Muhteşem enerjisi ve neşesi ile dikkat çeken başarılı popçu, güçlü sesinin yanı sıra sahnedeki dansları ile de kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Berkay Şahin sevenlerinin yoğun isteği üzerine ’’Gel Gel" şarkısını bir kez daha seslendirerek alkışlar eşliğinde programını noktaladı.

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