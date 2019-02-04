HABER

Uludağ’da kar altında kalan yaralılar korku dolu anları İHA’ya anlattı:

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Bursa’da tatil için gittikleri Uludağ’da kar altında kalan yaralılar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Bursa’da tatil için gittikleri Uludağ’da kar altında kalan yaralılar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. İlk düşen kütlenin altında kalan kızları kurtarmak isterken düşen ikinci kar kütlesinin altında kaldıklarını ifade eden yaralılardan Ercan Sargın ve Oğuz Başaran karın altından kendi imkanları ile çıktıklarını belirtti.
Olay öğle saatlerinde kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ 1.Oteller Bölgesi’nde meydana geldi. Oturdukları binanın çatı katındaki kar kütlesinin altında kalan 2 genç kızı kurtarmak isteyen çok sayıda vatandaş düşen ikinci kütlenin altında kaldı. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından karın altından kurtarılan Ercan Sargın ve arkadaşı Oğuzhan Başaran yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Bursa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ercan Sargın olay sırasında kayak yaptıklarını, binanın önünden geçerken oturan kızları fark ettiklerini, buradan geçtikten saniyeler sonra kar kütlesinin kızları altına aldığını ifade ederek, "Biz kayak yaparak PTT binasının önünden geçtik. O sırada sonradan isimlerinin Yağmur ve İlknur olduğunu öğrendiğimiz 2 kız binanın önünde oturmuş sohbet ediyordu. Biz geçtikten birkaç saniye sonra kar kütlesi büyük bir gürültü ile 2 kızı altına aldı. Kızların bir anda yok olduğunu fark edince hemen olay yerine gittik ve etraftan da yardım istedik. Biz kızları kurtarmaya çalışırken ikinci defa bir gürültü koptu ve biranda hareketsiz kaldık. Üzerimize kar kütlesi düşmüştü. Ben 20 dakika kurtarılmayı bekledim. Kardeşim, Akın arkadaşım ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldık. Olayda herhangi bir tabela ya da uyarı yazısının olmaması bana göre bir ihmaldi. Ama biz yine de kimseyi suçlamak istemiyoruz” dedi.
Olay sırasında beline kadar kar altında kaldığını belirten Oğuzhan Başaran ise kar altında kalanların olay yerindeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığını ifade etti. Başaran, “Biz arkadaşlarla kayarken olay oldu. Kızları kurtarmaya çalışırken ikinci kere düşen kütlenin altında çok sayıda vatandaş kaldı. Bir ihmalden söz etmek ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu olay her sene meydana geliyormuş. Fakat halen bir tedbir alınmış değil. Kar düşme tehlikesi olan yerlerde herhangi bir tabela ya da uyarıcı levha konulabilir. Çok şükür can kaybı yok ama böyle şeylerin bir daha yaşanmasını istemeyiz. Olay yerinde kurtarma çalışmalarında jandarma bize yardım etti. Diğer ekipler sonradan geldi” ifadelerini kullandı.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Jandarmadan askerleri duygulandıran sürprizJandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz
İnşaatta cinsel istismara 20 yıl hapis istemiİnşaatta cinsel istismara 20 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.