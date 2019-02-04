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Uludağ’da kar kütlesinin çökme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Uludağ’da kar kütlesinin çökme anı görüntüleri, olayın boyutunu gösterdi.

Uludağ’da kar kütlesinin çökme anı görüntüleri, olayın boyutunu gösterdi. Kütlenin iki parça halinde düşmesi dikkat çekerken, pistte bir kayakçının son anda kurtulması ve kenarda dinlenen 6 kişinin kütle altında kalması anbean kameraya yansıdı.
Uludağ’da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kar kütlesinin çökme anı, olayın boyutunu gösterdi. Görüntülerde, kütlenin iki parça halinde düşmesi dikkat çekerken, pistte bir kayakçının son anda kurtulması ve kenarda dinlenen 6 kişinin kütle altında kalması anbean kameraya yansıdı. Geçmiş yıllarda PTT Genel Müdürlüğü misafirhanesi olarak hizmet veren binanın son iki yıldır kamu tasarruf tedbirleri çerçevesinde kışın kullanılmadığı ortaya çıktı. Kurtarma çalışmalarında AFAD’ın iz takip köpeği ile Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de kullanıldı. Bursa’daki AKUT, NAK gibi sivil toplum kuruluşlarının AFAD ve jandarma koordinasyonunda yaptıkları başarılı çalışma neticesinde mahsur kalanlar kısa sürede kurtarıldı.

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