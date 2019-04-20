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Uludağ'da kar yağışı devam ederse, kayak pistleri açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu.

Uludağ'da kar yağışı devam ederse, kayak pistleri açılacak

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Otel yöneticisi Harbi Türk, "Kışın nasıl yağdıysa şu anda da öyle kar yağıyor. Böyle girse kapattığımız kayak pistlerini yeniden açacağız. Kar görmek isteyen ve kayak yapmak istenleri Uludağ'a bekliyoruz" dedi.
Kayak sezonunun kapandığı Uludağ'da Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oluyor. Dün gece ve bu sabah saatlerinde aralıksız yağan karla birlikte Uludağ beyaza büründü. Marmara'nın en yüksek noktası olan Uludağ'da kar kalınlığı 28 santimetre olarak ölçüldü. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı beklenen Uludağ’da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 5 derece olduğu öğrenildi. Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar aralıklara devam etmesi bekleniyor.
Uludağ'daki bir otelin yöneticisi Harbi Türk, "Uludağ'da kış geri geldi. Kışın nasıl yağdıysa şu anda da öyle kar yağıyor. Böyle girse kapattığımız kayak pistlerini yeniden açacağız. Kar görmek isteyen ve kayak yapmak istenleri Uludağ'a bekliyoruz" dedi.

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Uludağ'da kar yağışı devam ederse, kayak pistleri açılacakUludağ'da kar yağışı devam ederse, kayak pistleri açılacakUludağ'da kar yağışı devam ederse, kayak pistleri açılacakUludağ'da kar yağışı devam ederse, kayak pistleri açılacak

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