HABER
  4. Uludağ’da karlar altında meşaleli muhteşem evlilik teklifi

Uludağ’da karlar altında meşaleli muhteşem evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ harika bir evlilik teklifine şahitlik etti.

Uludağ’da karlar altında meşaleli muhteşem evlilik teklifi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ harika bir evlilik teklifine şahitlik etti. İnegöl’de özel bir hastanede çalışan hemşire genç, sevdiği kıza karlar ve meşaleler altında evlenme teklifi yaptı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Oğuzhan Kurhan, aynı hastanede karşılama bölümünde görev yapan sevgilisine evlenme teklifi yapmak için arkadaşları ile plan yaptı. Kar yağışını fırsata çeviren genç, arkadaşlarının yardımı ile büyük bir sürpriz hazırladı.
Arkadaş grubu ile Uludağ’a giden ve her şeyden habersiz olan Burcu Sagun, erkek arkadaşı ile birlikte ormanlık alanda gezerken büyük bir sürpriz ile karşılaştı. El ele tutuşarak dolaşan gençler ağaçlık alana geldiklerinde, genç sevgililerin arkadaşları ellerindeki meşaleleri yaktı. Genç kızın önünde diz çöken Oğuzhan Kurhan, sevgilisine yüzük uzatarak evlenme teklif etti.
Sürpriz karşısında şaşkınlığını ve gözyaşlarını gizleyemeyen Burcu Sagun, bu büyük sürprize evet cevabı ile karşılık verdi.

Uludağ’da karlar altında meşaleli muhteşem evlilik teklifi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Yeşilöz Deresi dondu, 3 bin rakımlı yayla beyazlar içinde kaldıYeşilöz Deresi dondu, 3 bin rakımlı yayla beyazlar içinde kaldı
Adana'da geçen yıl 116 kişi terör suçundan tutuklandıAdana'da geçen yıl 116 kişi terör suçundan tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Sancaktepe'de drift yapan sürücü kaldırıma çarptı! Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

Korku dolu anlar! Kıl payı ölümden döndüler

13 yaşındaki Dilvin Akın ölümüyle ilgili aile harekete geçti!

Dilvin Akın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.