Uludağ'da kartondan kızak yarışması yapılacak

Tahta, endüstriyel tutkallar, tel veya zımba teli, raptiye gibi malzemelerin kullanımının yasak olduğu yarışmada, kızağın altında yapıştırıcı bant, vaks, bal mumu ve parafin kullanılabilecek. Karton kızakların taşınabilmesi için önlerinde ip ya da urgan olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uludağ 2. Gelişim Bölgesi Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu yanındaki şenlik alanında düzenlenecek kartondan kızak yapma yarışmasında, karton, yapıştırıcı bant, boya, poşet ve kağıt dışında malzeme kullanılamayacak.

Bir kızakta en fazla 3 kişinin yarışabileceği etkinliğin kuralları şu şekilde:

"Bir yarışmacı kızağı kullanırken, yanında iki yardımcısı olabilecek. Başlangıç çizgisinde kızağı bir miktar itebilecek iki yardımcı bulunurken, başlangıç çizgisinin geçilmesinin ardından yarışmacılar, kızağı yönlendirmek için ellerini kullanamayacak. Yarışma başlangıcı, sadece durur pozisyondaki kızakların itilmesiyle yapılacak ve koşarak hızlanma yapılmayacak. Katılımcılar yarışma esnasında kask takacak ve yarışmada, tüm kızak, kızak parçaları ve kızağa binenlerin bitiş çizgisini geçmesi şartı aranacak. Hiçbir kızağın bitiş çizgisini geçememesi halinde, bitiş çizgisine en çok yaklaşan parçalanmamış kızak, yarışmayı kazanacak."

