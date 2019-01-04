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Uludağ'da kartondan kızak yarışması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

"Uludağ Kış Şenliği" kapsamında düzenlenecek kartondan kızak yarışmasında, karton, yapıştırıcı bant, boya, poşet ve kağıt dışında malzeme kullanılamayacak - Yarışmacıların, tasarladıkları karton kızak ile 50 metrelik parkuru tamamlaması gerekiyor

BURSA - Bu yıl üçüncüsü 19-20 Şubat'ta düzenlenecek "Uludağ Kış Şenliği" kapsamında kartondan kızak yarışması gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uludağ 2. Gelişim Bölgesi Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu yanındaki şenlik alanında düzenlenecek kartondan kızak yapma yarışmasında, karton, yapıştırıcı bant, boya, poşet ve kağıt dışında malzeme kullanılamayacak.

Tahta, endüstriyel tutkallar, tel veya zımba teli, raptiye gibi malzemelerin kullanımının yasak olduğu yarışmada, kızağın altında yapıştırıcı bant, vaks, bal mumu ve parafin kullanılabilecek. Karton kızakların taşınabilmesi için önlerinde ip ya da urgan olacak.

20 Ocak Pazar günü 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya 9-15 yaş arasındaki herkes katılabilecek ve yarışmada dereceye girenler, altınla ödüllendirilecek.

Ailelerinden izin belgesi getirerek müsabakaya katılabilecek yarışmacıların tasarladıkları karton kızak ile 50 metrelik parkuru kayarak tamamlaması gerekiyor.

- Yarışmanın kuralları

Bir kızakta en fazla 3 kişinin yarışabileceği etkinliğin kuralları şu şekilde:

"Bir yarışmacı kızağı kullanırken, yanında iki yardımcısı olabilecek. Başlangıç çizgisinde kızağı bir miktar itebilecek iki yardımcı bulunurken, başlangıç çizgisinin geçilmesinin ardından yarışmacılar, kızağı yönlendirmek için ellerini kullanamayacak. Yarışma başlangıcı, sadece durur pozisyondaki kızakların itilmesiyle yapılacak ve koşarak hızlanma yapılmayacak. Katılımcılar yarışma esnasında kask takacak ve yarışmada, tüm kızak, kızak parçaları ve kızağa binenlerin bitiş çizgisini geçmesi şartı aranacak. Hiçbir kızağın bitiş çizgisini geçememesi halinde, bitiş çizgisine en çok yaklaşan parçalanmamış kızak, yarışmayı kazanacak."

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Bursa kızak Uludağ Kış Şenliği

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