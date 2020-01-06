HABER
  4. Uludağ bembeyaz! Gören hayran kalıyor

Uludağ bembeyaz! Gören hayran kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kış turizmi denince akla gelen ilk tercihler arasında yer alan Bursa'daki Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunan Uludağ beyaza büründü. Turistlerin dağ yollarının büyüleyici güzelliğine hayran kaldığı Uludağ bu kez drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ'da zirve karla kaplandı, dağ yolu beyaza büründü. Drone ile havadan görüntülenen Uludağ yolundaki kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Beyaza bürünen çam ve köknar ağaçlarının görüntüsü kartpostalları aratmadı.

KARAYOLUYLA AYRI, TELEFERİKLE AYRI GÜZEL

Kent merkezinden zirveye teleferikle çıkmayı tercih edenler, 9 kilometreyi eşsiz kar manzarası eşliğinde katediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a teleferikle ulaşanlar ile Oteller Bölgesi’nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Teferrüç’teki ilk istasyondan teleferiğe binen tatilciler Kadıyayla ve Sarıalan istasyonlarını yaklaşık yarım saat gibi bir sürede geçip müthiş kaz manzarası eşliğinde Kurbağakaya mevkine ulaşıyor.

ULUDAĞ ZİRVESİNE ÇIKMAK 40 DAKİKA SÜRÜYOR

Karayolunu kullanarak zirve yolculuğuna çıkanlar ise 40 dakika süren yolculuk boyunca Tarihi İnkaya Çınar’ı ile Yiğitali ve Hüseyin Alan mahallelerine uğrayıp mola fırsatı bulabiliyor. Kirazlıyayla ve Milli Park girişindeki mesire alanları da tatilcilere kar üstünde mangal yapma keyfi sunuyor. Birinci ve İkinci Oteller bölgesinde konaklayan tatilciler bu bölgelerdeki birbirinden güzel pistlerde kayak yaparlarken dileyenler ise Çobankaya’daki bakacak mevkiinden eşsiz Bursa manzarasını izleyebiliyor. (iha)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 20 santimetreyi bulduAfyonkarahisar’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
Öğrencilerin duyarlılığına iş adamından tam destekÖğrencilerin duyarlılığına iş adamından tam destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uludağ dağ yolu kar kış

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davayla ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili flaş karar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

'TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz'

Antalya’da fırtınayla birlikte görsel şölen ortaya çıktı, görenler telefona sarıldı

Gören telefona sarıldı! Şu anda Antalya...

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

İş adamı cinayetinde sır 12 yıl sonra çözüldü

İş adamı cinayetinde sır 12 yıl sonra çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.