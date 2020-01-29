HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uludağ’da kayakçılara sis engeli

Uludağ’da kayakçılara sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:08 | Son Güncelleme

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı zirvede, kayak yapanların yoğun sis sebebiyle kaybolmaması için pistlerdeki mekanik tesisler durduruldu.
Uludağ, okulların sömestr tatiline girmesinin ardından turist akınına uğradı. Zirvede, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, yoğun kar yağışıyla dolan pistleri ise sis vurdu. Sisten dolayı pistlerdeki mekanik tesisler bir süre sonra durduruldu. Çocuklarını karne hediyesi olarak Uludağ’a çıkaran aileler ise sise rağmen karın keyfini çıkartıyor. Bazı kişiler, fazla uzaklaşmamak şartıyla sistemin durmasına rağmen kayak yaparak karın keyfini sürdü.
Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Sömestr tatilinin ilk haftası dolu dolu geçmedi. Ancak son 4-5 gündür Uludağ’da yoğunluk var. Oteller yüzde yüzlük kapasiteye ulaşmış durumda. Uludağ’ın avantajı merkezi noktada olmuş olması. Suni karlandırılmayan tek dağımız. En erken kar Uludağ’a yağar, en geç Uludağ’dan kalkar. Ancak havanın sisli geçmesi tatilciler için avantajlı durum değildir. Ancak, eğitmenler olarak kar üzerinde her bölgeyi biliyoruz. Şuanda görüş açısı olarak yaklaşık 50 metrelik bir görüntü var. Mekanik tesislerin ortak görüş alarak hareket edilmesi gerekiyor. Acemi pistinde kapatılmaması gerekiyor. Burada büyük risk yok. Tehlikenin önüne geçmek tabi önemli. Ama oteldeki tatilcileri de düşünmek gerekiyor. Eğitmenler eşliğinde kayak bu havada sıkıntı olmaz. Bu istişare eğitmenlerle yapılması gerekiyor" dedi.
Tatilciler ise, yoğun sise rağmen zor olmasına rağmen kaymaya devam ettiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Birçok sefer iptal edildi

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın elektrik hattında patlama

İstiklal Caddesi'nde korkutan anlar

Son dakika! Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem!

Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.