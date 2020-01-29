Uludağ’da kayakçılara sis engeli

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı zirvede, kayak yapanların yoğun sis sebebiyle kaybolmaması için pistlerdeki mekanik tesisler durduruldu.

Uludağ, okulların sömestr tatiline girmesinin ardından turist akınına uğradı. Zirvede, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, yoğun kar yağışıyla dolan pistleri ise sis vurdu. Sisten dolayı pistlerdeki mekanik tesisler bir süre sonra durduruldu. Çocuklarını karne hediyesi olarak Uludağ’a çıkaran aileler ise sise rağmen karın keyfini çıkartıyor. Bazı kişiler, fazla uzaklaşmamak şartıyla sistemin durmasına rağmen kayak yaparak karın keyfini sürdü.

Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Sömestr tatilinin ilk haftası dolu dolu geçmedi. Ancak son 4-5 gündür Uludağ’da yoğunluk var. Oteller yüzde yüzlük kapasiteye ulaşmış durumda. Uludağ’ın avantajı merkezi noktada olmuş olması. Suni karlandırılmayan tek dağımız. En erken kar Uludağ’a yağar, en geç Uludağ’dan kalkar. Ancak havanın sisli geçmesi tatilciler için avantajlı durum değildir. Ancak, eğitmenler olarak kar üzerinde her bölgeyi biliyoruz. Şuanda görüş açısı olarak yaklaşık 50 metrelik bir görüntü var. Mekanik tesislerin ortak görüş alarak hareket edilmesi gerekiyor. Acemi pistinde kapatılmaması gerekiyor. Burada büyük risk yok. Tehlikenin önüne geçmek tabi önemli. Ama oteldeki tatilcileri de düşünmek gerekiyor. Eğitmenler eşliğinde kayak bu havada sıkıntı olmaz. Bu istişare eğitmenlerle yapılması gerekiyor" dedi.

Tatilciler ise, yoğun sise rağmen zor olmasına rağmen kaymaya devam ettiklerini söyledi.

