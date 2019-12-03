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Uludağ'da kaybolan 2 dağcı, 34 saattir aranıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:47 | Son Güncelleme

Uludağ'da kayıp olan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 34 saatir aralıksız olarak devam ediyor.

Uludağ'da kayıp olan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 34 saatir aralıksız olarak devam ediyor. Tunceli'den Uludağ'a gelen 'İnsanlı Keşif Uçağı' gece boyu arama çalışmalarına destek verirken, 130 kişilik ekip ise çalışmalara karadan devam ediyor. Ekipler, Uludağ'ın 6 farklı noktasında kar motorları, paletli araçlar ve drone ile aramalarını sürdürüyor.
Önceki gün sabah saatlerinde İstanbul'dan Uludağ'a gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, saat 23.00 sıralarında havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aileleri dağcılara ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, Bakut, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 130 kişi, arama-kurtarma çalışmalarına başladı.
AYAK İZLERİNE RASTLANDI
Ekipler, gece boyu devam eden arama çalışmalarında ayak izlerine rastladı. Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, Ayak izlerine rastlandı, ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. dedi.
GECE GÖRÜŞLÜ UÇAKLAR, ÇALIŞMALARINI SONLANDIRDI
Kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarına, havadan destek vermek için dün gece saatlerinde Tunceli'den havalanarak Uludağ'a gelen gece görüşlü ve ısıya duyarlı 2 'İnsanlı Keşif Uçağı', sabahın ilk ışıklarına kadar Uludağ semalarında dolaşarak çalışmalara destek verdi. Herhangi bir bulguya rastlamayan uçaklar, günün aydınlanmasıyla yakıt ikmalı yapmak için çalışmaları sonlandırdı. Bölgedeki havadan arama çalışmalarını, jandarma'ya bağlı arama-kurtarma helikopteri ve arama-kurtarma uçağı sürdürecek.
6 FARKLI BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI
Bölgede bulunan 130 kişilik ekip, Uludağ'ın 6 farklı bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Yedigöller, Alaçam, Maden, Tutyeli, Saitiabat ve Sarıalan bölgesinde, kar motorları, paletli araçlar ve Drone ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Amatör dağcılar, Efe Sarp ile Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları 34 saattir devam ediyor.

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