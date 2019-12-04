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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU
Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.
Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.
Huzeyfe ÖZDEMİR-Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

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