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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:34 | Son Güncelleme

KAYBOLAN İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6)

KAYBOLAN İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. 3 gündür haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın, zirve yürüyüşüne çıkmadan öncdeki görüntüleri, Uludağ 1.Oteller Bölgesi'nde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 arkadaşın, sırt çantaları ve ekipmanlarıyla yürüdükleri görüldü.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6)

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