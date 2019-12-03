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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:26 | Son Güncelleme

KAYIP DAĞCILARIN OTOMOBİLİ AÇILDI İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da zirve tırmaşı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın Jandarma Karakolu'nun karşısına bıraktıkları otomobilinde inceleme yapıldı.

KAYIP DAĞCILARIN OTOMOBİLİ AÇILDI
İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da zirve tırmaşı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın Jandarma Karakolu'nun karşısına bıraktıkları otomobilinde inceleme yapıldı. Kayıp dağcıların yakınlarıyla irtibata geçen Uludağ Jandarma Komutanlığı, otomobili İstanbul'dan getirilen yedek anahtarıyla açtı. Araç içerisinde yharita ya da kayıp dağcıların rotasıyla ilgili bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN KAYIP DAĞCILARLA İLGİLİ 'SON DURUM' AÇIKLAMA
Uludağ'da kaybolan amatör dağcılarla ilgili Bursa Valiliği son durum açıklaması yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının havadan ve karadan devam edildiği belirtilen açıklamada 178 personel ile arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve havadan Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı ile havadan da destek verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01.12.2019 tarihinde Uludağ’da kaybolan 1988 doğumlu Mert Alpaslan ve 1982 doğumlu Efe Sarp adlı iki dağcıdan haber alınamadığı ihbarı üzerine Valiliğimiz tarafından kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.
Uludağ 1. ve 2. Oteller-Çobankaya ve Sarıalan mevkiilerinde yapılan kontrollerde şahıslara ulaşılamamış, aynı gün J.Asyş Timi, JAK Timi, AFAD ekiplerince gece 03.00 sıralarına kadar aranmış, kamp kurulabilecek yerlere bakılmış ve hiçbir otelde kaydının olmadığı tespit edilmiştir.
Söz konusu alanda 02.12.2019 günü saat 09.00’dan itibaren (1) Helikopter, (1) J.Asyş. Timi, (1) JAK Timi, (20) AFAD Kurtarma ekibi ile birlikte (13) Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam (45) personel ile Uludağ göller bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam edilmiştir. Her iki şahsın da cep telefonuna ulaşılamamış olup, Mert Alparslan’ın son sinyal bilgisinin 01.12.2019 günü saat 14.24 itibariyle Yenişehir İlçesi orman gözetleme kulesi baz istasyonu, Efe Sarp’ın son sinyal bilgisinin 01.12.2019 saat 09.00 itibariyle Kirazlı 1’inci oteller bölgesinde olduğu tespit edilmiştir, Bunun üzerine Valiliğimiz tarafından kaybolan şahısların cep telefonlarından teknik takip yapmak amacıyla Vodafone ve Turkcell GSM Operatörleri Seyyar Mobil Baz İstasyonları da bölgeye konuşlandırılmıştır. Yine Malatya’dan gönderilen JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı) 02.12.2019 günü saat 21.10 itibariyle havadan arama faaliyetine katılmış, arama faaliyeti saat 04.00 itibariyle hava şartları nedeniyle sona erdirilmiştir. 03.12.2019 günü saat 07.00’dan itibaren (1) JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), (1) Helikopter, (3) Sb, (11) Asb., (2) Uzm.J., (62) J. Uzm.Erb Olmak üzere (78) personel, ayrıca (25) AFAD personeli ile birlikte (75) Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplamda (178) personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca arama faaliyetlerine yeni bir JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı) katılarak 03.12.2019 tarihinde saat 18.55 itibariyle havadan arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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