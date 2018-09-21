Uludağ'da kaybolan 4 üniversiteliyi jandarma buldu

BURSA,(DHA)- BURSA Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 4 üniversite öğrencisi, jandarma ekipleri tarafından 4 saatte bulundu.

Üniversite öğrencisi K.K., A.K., B.Ü. ve K.K., dün günübirlik kamp yapmak ve doğa yürüyüşü için Uludağ'ın Sarıalan bölgesine gitti. Gençler havanın da kararması ile ormanlık alanda kayboldu. Jandarmayı arayan gençler, 4 saat sonra Kızpınar mevkiinde bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan gençler, ifadeleri alındıktan sonra Uludağ'dan ayrıldı.

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