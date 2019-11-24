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Uludağ'da kaybolan dağcı, 7 saat sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

  BURSA Uludağ'da kaybolan dağcı Halil Çakır, jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda bulundu.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ'da kaybolan dağcı Halil Çakır, jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda bulundu. Ormanda susuzluk çeken dağcı, gece boyunca ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldığını söyledi.
Dün saat 18.00 sıralarında Uludağ'a tırmanan dağcı Halil Çakır, yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra gideceği yönü şaşırınca, saat 19.00 sıralarında cep telefonuyla jandarmayı arayıp kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT Bursa ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleriyle çevredeki köylüler, ormanlık alanda Çakır'ı aramaya başladı. Çakır, internet bağlantısının olmaması nedeniyle ekiplere tam olarak koordinat veremezken, yolu bulabilmek için yürüyüşünü sürdürdü. Ormanlık alanda bulduğu tenekeye vurarak sürekli ses çıkaran Çakır'ın sesini duyan ekipler o bölgeye yönelerek Çakır'a ulaştı.
AĞAÇ YAPRAKLARINI EMEREK HAYATTA KALDI
Halil Çakır, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından, saat 02.00 sıralarında Kestel ilçesinin ormanlık alanında bulundu. İlk kontrolü yapılan Çakır, ilk olarak su istedi. 7 saat boyunca susuzluk çeken Çakır, susuzluğunu giderebilmek için ağaç yapraklarını emdiğini söyledi. Ekiplerle beraber Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen dağcı Çakır, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Çakır, ekiplere yaptığı açıklamada, birçok yerde tırmanışlar yaptığını ancak Uludağ'ın hiçbirine benzemediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Gece Uludağ'da yürüyüş yapıyordum. Kendi yolumu bularak düşüncesiyle uzun süre yürüdüm. Kaybolduğumu anlayınca jandarmayı aradım. Telefonumun şarjı bitince yolda bulduğum tenekeye vurarak yürümeye devam ettim. İstanbul, Karadeniz, Şile'deki bütün ormanlık alanları gezdim. Çeşitli orman yollarından geceleri yürüdüm. Orman yollarını çok iyi kullanırım. Ancak burada orman yolunu bulamadım. Ayrıca internet çekmediği için navigasyonu çalıştıramadım. O nedenle kayboldum. Orman yoluna denk gelseydim kaybolmazdım. Daha önce Erzurum Palandöken'e tırmandım. Ağrı Dağı'na tırmanma deneyimlerim oldu ama başaramadım. Uludağ, doğudaki bildiğimiz dağların hiçbirine benzemiyor. Çok değişik."

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