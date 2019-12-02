Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanlığınca, Bursa Uludağ'da kayboldukları belirlenen iki dağcıyı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bursa'nın Osmangazi İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı iki dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine kayıp dağcıları bulmak üzere arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK timleri tarafından yapılan araştırmada kayıp dağcılara ait aracın Uludağ 1. Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Uludağ göller bölgesinde bügün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir."

