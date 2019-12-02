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Uludağ’da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:59 | Son Güncelleme

Uludağ’da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dağcıların ayak izlerine rastladı.

Uludağ’da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı

Uludağ’da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dağcıların ayak izlerine rastladı. Ayak izlerini kaybetmek istemeyen ekipler havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Dün zirveye çıkmak için Uludağ’a gelen İstanbullu 2 amatör dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığının 100 metre ilerisine 34 SK 2280 plakalı araçlarını park eden Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu. Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa’dan Uludağ’a yola çıktığı öğrenildi.
Çok sayıda arama kurtarma ekibi Uludağ’ın her bölgesinden zirveye doğru yürüyüşe geçti. İstanbul’da bir otomobil firmasında çalıştıkları öğrenilen iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına jandarma ve AFAD’ın yanı sıra bu sabah itibariyle gönüllü kuruluşlar NAK, AKUT, İHH, BAKUT ve ANDA ekipleri de katıldı.

Ayak izlerine rastlanıldı
Kayıp 2 dağcıyı bulmak için adete zamanla yarışan ekipler, yaklaşık 24 saatlik arama çalışmasının ardından, ayak izine rastladı. Ayak izlerini takip etmeye devam eden ekipler, havanın kararmasına rağmen çalışmalarına devam ediyor.
Kayıp iki dağcının arama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Nilüfer Arama Kurtarma Başkanı Fatih Işık, "Şu an kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Arazide yoğun bir arama çalışması var. Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. Dün akşam ilk etapta jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve Jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp şahıslara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Arazide oldukça yoğun bir ekip var. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor. Bölgede yetkili merciler tarafından cep telefonu sinyali alınmaya çalışıldı ancak bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok" diye konuştu
Arama yapılan bölgenin tek bir bölge olmadığını söyleyen Işık, "Jandarma Özel Harekat’ın da bölgeye geleceğini öğrendik. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Şu an benim ekibimden bir grup Bursa-Ankara kara yoluna inmek üzereler. İkinci Oteller Bölgesi’nden araziden arayarak gittiler. Diğer ekipler de muhtelif bölgelerde tarama çalışmalarını sürdürüyor" dedi
Arazi şartlarının çok zor olduğunu söyleyen Işık, "Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu.

“Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor”
Arama çalışmaları sırasında ayak izlerine rastlanıldığını söyleyen Işık, "Ayak izlerine rastlandı ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl Bölgesi’nden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor" dedi.

Uludağ’da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı

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