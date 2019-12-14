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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

Bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanı sıra olumsuz hava koşulları, 13 gündür devam eden arama çalışmalarını zorlaştırıyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına 13. gününde devam ediliyor.

Mert Alparslan ve Efe Sarp'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Ekipler, çalışmalarını Efe Sarp'a ait mont ve berenin yanı sıra iki batonun (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunduğu Küreklidere mevkisinde sürdürüyor.

Söz konusu bölgenin sarp ve kayalık, arazinin engebeli olmasının yanı sıra olumsuz hava koşulları, ekiplerin arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Çalışmalarda şu ana kadar başka herhangi bir ize rastlanamadı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

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dağcı Kayıp Uludağ

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