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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

Geçen pazar yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın yeni görüntüleri bulundu - Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede arama çalışmaları metale duyarlı aletle yürütülüyor

Uludağ'da geçen pazar yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın yeni kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37), 1 Aralık'ta saat 07.51'de, 34 SK 2280 plakalı ciple Uludağ Milli Parkı gişelerinden geçtiği görülüyor.

Saat 08.50 sıralarında başka bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 1. Oteller Bölgesi'ne gelen iki kişinin kendi aralarında sohbet ettiği yer alıyor.

Zeminin karlı ve havanın sisli olduğu anlaşılan video kayıtlarında, Alpaslan ve Sarp'ın ellerindeki batonlarla orman istikametine gidiyor.

- Metal cihazla aranıyor

Bu arada, çalışmalar kapsamında bölgeye AFAD tarafından metale duyarlı teknik cihaz getirildi. Söz konusu alet, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı zirve bölgelerinde kullanılmaya başlandı.

Bölgedeki metallerin yerini tespit edebilen cihazın 1 kilometrekareyi tarayabildiği öğrenildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Bursa güvenlik kamerası Kayıp Uludağ

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