Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları dokuzuncu gününde sürüyor

Uludağ'da 1 Aralık'ta zirve yürüyüşüne çıkmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan iki kişiyi arama çalışmaları dokuzuncu gününe girdi.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve İHH, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, ANDA gibi sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Geçen pazar Sarp'a ait montun, Küreklidere mevkisinde bulunmasından dolayı arama çalışmaları bu bölgede sürüyor.

Aramalarda, iki arkadaşın üzerindeki metalleri tespit etmek için dedektörün yanı sıra jandarma tarafından termal özellikli drone da kullanılıyor. Bölgenin sarp ve kayalık, arazinin engebeli olmasından dolayı ekipler ulaşamadıkları alanları drone ile havadan tarıyor. Çalışmalar, montun bulunduğu yer esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çapındaki alanda devam ediyor.

Ekipler, geçen pazar Sarp'a ait mont ve cebinden çıkan bere dışında herhangi bir bulguya rastlayamadı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

