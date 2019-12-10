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Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bir dere içinde saplanmış halde bulunan baton çevresinde yapılan detaylı aramada herhangi bir ize rastlanmadı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında dağcılık batonu bulundu.

Bursa Valiliğinden alınan bilgiye göre, Efe Sarp'a ait montun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yakındaki bir dere içinde saplanmış ve donmuş halde baton buldu.

Batonun kime olduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Ekiplerin baton çevresinde yaptığı detaylı aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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