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Uludağ'da kaybolan kişileri bulmak için seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 22:24 | Son Güncelleme

Uludağ'da kaybolan kişileri bulmak için seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı

Bursa Valiliği, Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişinin bulunması için bölgeye seyyar baz istasyonları konuşlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, pazar günü Mert Alparslan ve Efe Sarp'ın kaybolduğu ihbarı üzerine, birinci ve ikinci oteller bölgesi ile Çobankaya ve Sarıalan mevkilerinde yapılan kontrollerde, bu kişilere ulaşılamadığı anımsatıldı.

Aynı gün dağcıların kamp kurabileceği bölgelere bakıldığı ve bu kişilere ait herhangi bir otel kaydının bulunmadığı aktarılan açıklamada, pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren jandarma, AFAD, sivil arama kurtarma ekipleri ve bir helikopterle göller bölgesinde arama çalışmalarına devam edildiği anlatıldı.

Her iki kişinin de cep telefonuna ulaşılamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mert Alparslan'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019 günü saat 14.24 itibarıyla Yenişehir ilçesi orman gözetleme kulesi baz istasyonu, Efe Sarp'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019'da saat 09.00 itibarıyla Kirazlı 1'inci oteller bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine valiliğimiz tarafından, kaybolan şahısların cep telefonlarından teknik takip yapmak amacıyla Vodafone ve Turkcell GSM operatörleri seyyar mobil baz istasyonları bölgeye konuşlandırılmıştır."

Bugün saat 07.00'den itibaren jandarma keşif uçağı, bir helikopter ve 178 personelle faaliyetlere devam edildiği belirtilen açıklamada, saat 18.55 itibarıyla bir jandarma keşif uçağının daha havadan arama çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

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Kayıp Uludağ

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