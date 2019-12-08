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Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR
1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp dağcıların tespit edilebilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı. Tek seferde 2 kilometrelik alanı tarayabilen drone ile kayıp dağcılar tespit edilmeye çalışılıyor.

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