Uludağ'da liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 5'i ağır, 25 yaralı (3)

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağrı olduğu öğrenildi. Yasak yola girdiği belirlenen otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'dan Bursa'ya geziye gelen lise öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz yönetimindeki 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte, Dobruca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü Cingöz ile birlikte 41 öğrenci, 5 öğretmen ve 1 muavinin bulunduğu otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 25 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçtaki ufak çaplı yangına müdahale ederken, diğer ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bölgede yapılan ilk incelemede, tur otobüsünün otobüslerin girmesinin yasak olduğu yola girdiği belirlendi. Otobüs şoförü Hüseyin Cingöz gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

