Uludağ'da liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 5'i ağır, 25 yaralı (7) (GÖRGÜ TANIĞI İLE RÖPORTAJ)

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN GEZİ OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Uludağ'da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda kontroldan çıkarak devrildi. Devrilen otobüsteki yolcuların Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 41 öğrenci ile 5 öğretmen olduğu anlaşıldı. Öğrencilerin günü birilik olarak Uludağ'a kayak yapmak için geldikler ve akşam saatlerinde İstanbul’a döndükleri öğrenildi.

YASAK TABELASINA RAĞMEN OTOBÜS YOLA GİRDİ

Kaza meydana gelen yolun, otobüsler ile TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Hüseyin Cingöz, yolun giriş bölümünde, 'Kamyon, TIR ve otobüslerin girmesi yasaktır' tabelası bulunmasına rağmen, yolu kullandı. Sürücünün, gezi dönüşü şehre giderken kestirme olduğu için yolu kullandığı ileri sürülürken, otobüsün çelik bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu belirtildi. Kaza sonrası göz altına alınan sürücü Hüseyin Cingöz ‘’Yolun yasak olduğunu bilmiyordum nasıl olduğunu otobüsün nasıl devrildiğini anlamadım’’ dedi.