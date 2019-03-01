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Uludağ'da liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 5'i ağır, 25 yaralı (8) (ŞOFÖRÜN AÇIKLAMALARI)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 21:45 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN GEZİ OTOBÜSÜ DEVRİLDİ Uludağ'da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda kontroldan çıkarak devrildi.

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN GEZİ OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Uludağ'da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda kontroldan çıkarak devrildi. Devrilen otobüsteki yolcuların Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 41 öğrenci ile 5 öğretmen olduğu anlaşıldı. Öğrencilerin günü birilik olarak Uludağ'a kayak yapmak için geldikler ve akşam saatlerinde İstanbul’a döndükleri öğrenildi.

YASAK TABELASINA RAĞMEN OTOBÜS YOLA GİRDİ

Kaza meydana gelen yolun, otobüsler ile TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Hüseyin Cingöz, yolun giriş bölümünde, 'Kamyon, TIR ve otobüslerin girmesi yasaktır' tabelası bulunmasına rağmen, yolu kullandı. Sürücünün, gezi dönüşü şehre giderken kestirme olduğu için yolu kullandığı ileri sürülürken, otobüsün çelik bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu belirtildi. Kaza sonrası göz altına alınan sürücü Hüseyin Cingöz ‘’Yolun yasak olduğunu bilmiyordum nasıl olduğunu otobüsün nasıl devrildiğini anlamadım’’ dedi.

DAHA ÖNCE 3 KAZA MEYDANA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan yolda daha önce 2 ölümlü kaza daha meydana geldiği öğrenildi. 28 Ağustos 2014 tarihinde aynı virajda meydana gelen midibüs kazasında 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yarandığı, 3 gün sonraki otobüs kazasında da 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. 2018 Ağustos ayında yine Uludağ da piknikten dönen öğrencileri taşıyan bir tur otobüsü aynı virajda kaza yapmış ve 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 38 öğrenci de yaralanmıştı.

Kaza sonra otobüs devrildiği yerden vinçler vasıtasıyla kaldırılırken yol ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)

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