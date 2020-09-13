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Uludağ’da mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 18:18 | Son Güncelleme

Uludağ Milli Park Oteller Bölgesinden, Uludağ Küçük Zirve mevkisine yaya olarak izinsiz yürüyüş yapan M.D.

Uludağ Milli Park Oteller Bölgesinden, Uludağ Küçük Zirve mevkisine yaya olarak izinsiz yürüyüş yapan M.D. isimli şahıs, yönünü kaybedince mahsur kaldı. Jandarma ekipleri kısa sürede mahsur kalan vatandaşı bularak kurtarmayı başardı.
Uludağ’da zirve yürüyüşüne çıkan 8 kişilik grupta bulunan 1 kişi, arkadaşlarının ayrılması üzerine yönüne kaybederek kayboldu. Küçük zirve yolunda yönünü kaybederek mahsur kalan M.D., 112 İhbar Hattını arayarak 8 kişilik arkadaş grubuyla beraber olduğunu, diğer arkadaşlarının Kestel istikametine gitmek üzere ayrıldıklarını, kendisinin Uludağ Oteller Bölgesi istikametine gittiğini ancak yönünü kaybettiğini söyleyerek ihbarda bulundu. M.D. ile yapılan telefon görüşmesinde şahsın Saklıgöl mevkiinde mahsur kaldığı JAK ekiplerince tespit edilerek Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve AfAD personeli olmak üzere toplam 18 personel ile arama faaliyetine başlandı. M.D isimli şahıs Uludağ Milli Park Saklıgöl mevkiinde sağlıklı olarak bulunarak aşağıya indirildi.

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