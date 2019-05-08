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Uludağ’da mayıs ayında kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, mayıs ayında kar yağdı.Kayak sezonunun sona erdiği Uludağ’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı çalışanları şaşırtırken, her yer beyaza büründü.

Uludağ’da mayıs ayında kar sürprizi

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, mayıs ayında kar yağdı.
Kayak sezonunun sona erdiği Uludağ’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı çalışanları şaşırtırken, her yer beyaza büründü. Uludağ’da bulunan vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Piknik masaları ile tahta oturaklar karla kaplandı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 10 santimetre ölçüldüğü, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olduğu Uludağ’da bugün karla karışık yağmurlu yarın ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Uludağ’da mayıs ayında kar sürprizi

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