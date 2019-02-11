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Uludağ’da meydan muharebesi: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezi Uludağ’da 1 kişinin hayatını kaybedip 1 kişinin de yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezi Uludağ’da 1 kişinin hayatını kaybedip 1 kişinin de yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri ile Winterfest Açık Hava etkinliğinin yapıldığı otelin güvenlikleri arasında yaşanan silahlı kavgadan saatler öncede tarafların birbirini darp ettiği, daha sonra toplanan 40 kişilik dernek üyelerinin otelin güvenlik görevlilerine saldırdığı belirtildi. Olaya 237 personelle anında müdahale eden jandarma güçleri suç aleti 2 tabancayla birlikte, olayla ilgisi bulunan 15 kişiyi gözaltına aldı. Dernek üyelerinin üzerilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesinde dün akşam üzeri Winterfest Açık Hava etkinliğinin düzenlendiği Beceren Kafe’de Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile otel görevlileri otel özel güvenlikçileri arasında önceden bulunan husumet sebebiyle kavga çıktı. Yaşanan gerginlikte dernek üyesi Y.K.Ü.,E.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile özel güvenlik oldukları belirlenen S.Ç.,R.B. ile otel çalışanı A.Ö. birbirini karşılık olarak darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.
Bu olayın gecesinde dernek üyelerinden oluşan 40 kişilik grup toplanarak Genç Yazıcı Otel’de konaklayan darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etmeye başlayınca göğsünden isabet alan 19 yaşındaki Y.K. hayatını kaybederken, H.S. isimli şahıs da yaralandı. Olaya anında müdahale eden jandarma timleri olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte olayın şüphelilerini gözaltına aldı.
Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği’ne mensup grup üyeleri üzerinde yapılan üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen 9 JÖH Timi, 10 Asayiş Timi, 6 İstihbarat Timi, 2 Trafik Timi 1 JASAT Timi, ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin bulunduğu 237 jandarma kısa sürede yaşanan gerginliği bastırdı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen kamera kayıtları sonrası 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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