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Uludağ’da nefes kesen köpek kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Uludağ göller bölgesinde bulun 700 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 3 köpek BAKUT ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Olay, Kestel ilçesine bağlı Orhaniye köyü’ne 5 kilometre mesafede göller bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Uludağ göller bölgesinde bulun 700 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 3 köpek BAKUT ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Kestel ilçesine bağlı Orhaniye köyü’ne 5 kilometre mesafede göller bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sebahattin D.’ye ait üç köpek çıktıkları 700 metrelik sarp kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler kurdukları halat sistemi ile 700 metre tırmandıktan sonra halatlı makara sistemiyle mahsur kalan üç köpeği kurtarmayı başardı.
Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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