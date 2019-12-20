Uludağ'da ölen Efe Sarp, son yolculuğuna uğurlandı

Davut CAN - Burhan CEYHAN - Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- BURSA Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan 2 dağcıdan Efe Sarp, Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Makine Mühendisi ve amatör dağcı Efe Sarp (37), arkadaşı Mert Alpaslan ile birlikte, 1 Aralık Pazar günü, zirve tırmanışı yapmak için Bursa Uludağ'a gitti. Uludağ Jandarma Komutanlığı önünde otomobillerini park eden 2 arkadaş, tırmanışa geçti. Aileleri, yoğun sis nedeniyle dağda mahsur kalan 2 arkadaşa ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine AKUT, AFAD ve Jandarma, kokuya duyarlı köpeklerle arama çalışmaları başlattı. Önce, Efe Sarp'ın montu, beresi ve diğer eşyaları bulundu. Bunun üzerine, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Daha sonra ise eşyaların bulunduğu bölgeye 100 metre mesafede, Efe Sarp'ın cansız bedeni bulundu. 3 saat sonra da yaklaşık 1 kilometre mesafede, diğer dağcı Mert Alpaslan'ın cesedine rastlandı. 2 dağcının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ: HİPOTERMİ

Vücut ısılarının düşmesine bağlı hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlenen dağcıların cenazeleri, yaptırılan teşhisin ardından ailerine teslim edildi. Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'ın Karacasu ilçesine gönderildi. Sarp için, Cumaönü Camii'nde, cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, gözü yaşlı baba Tangör Sarp ile anne Asuman Sarp'ın yanı sıra genç mühendisin arkadaşları katıldı. Anne Asuman Sarp'ın, üzerine havlu örtülen tabuta sarılıp, ağladığı anlar yürekleri burktu. Ayakta güçlükle durabilen baba Tangor Sarp ise taziyeleri kabul etti. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından omuzlanan cenaze, Tabak Hacı İbrahimler Mezarlığı'nda defnedildi. Sarp'ın, dedesi Muharrem ile babaannesi Fatma Sarp'ın yanına gömüldüğü öğrenildi.

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