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  4. Uludağ’da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Uludağ’da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ sömestir tatiline dolu girecek.Kayakseverlerin akın ettiği Uludağ’a bu sezon yoğun ilgi var.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ sömestir tatiline dolu girecek.
Kayakseverlerin akın ettiği Uludağ’a bu sezon yoğun ilgi var. Sömestir tatili öncesinde tatilcilerin ve günübirlikçilerin akın ettiği Uludağ, en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Oteller sömestir öncesi yüzde yüze yakın doluluk oranı yaşıyor. Erken rezervasyonlardan dolayı oteller yarı yıl tatiline yüzde yüz doluluk oranıyla girecek.
Sömestir tatili ve normal zamanda zirveye vatandaşlar ister teleferikle, isterse otomobilleriyle iki farklı şekilde çıkabiliyor. Teferrüç Mahallesi’ndeki teleferik istasyonundan kalkan kabinler 40 dakika süren doğa ile baş başa bir yolculuğun ardından tatilcileri Sarıalan’a ulaştırıyor. Karla kaplı ormanın arasında geçen bu yolculuk için kişi başı tam gidiş geliş 48 TL, öğrenci ise 35 TL. Özel araçlarıyla çıkmak isteyen tatilciler çevre yolundan şehir merkezi bağlantılarını takip ederek Çekirge ya da Pınarbaşı bölgelerinden dağ yoluna ulaşabiliyor.
Monte Baia Uludağ Otel Ön Büro Müdürü Kerem Kuy, "Şu anda karların yağmasıyla beraber otelimizde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı. Sömestirde çok iyi bir yoğunluk bekliyoruz. Şu anda Uludağ’da hava çok güzel. Bunun keyfi yaşanıyor. Sömestirin girmesiyle birlikte doluluk daha da artacak. Güzel bir sezon bekliyoruz. 3 kişilik bir ailenin konaklama bedeli tek gece 2 bin 250 lira civarında. Otelimiz her şey dahil çalışıyor" dedi.
Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk ise, "Yıl başına karlı girmiştik. Ardından hareketli ve dolu bir sezon geçiyor. Şu anda yoğunluk ve talep açısından geçen seneyle aynı. Yarı yıl tatili çok talep ediliyor. Erken rezervasyonlarla sezona başladık. Uludağ’da şu an hava çok güzel. Sömestirde doluyuz. Gelen ailelerin buranın keyfini çıkartmasını istiyoruz" diye konuştu.

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