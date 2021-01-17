Uludağ’da pandemi kurallarını ihlal eden gruba 76 bin TL ceza

Bursa Uludağ’da bir otelin terasında pandemi kurallarını ihlal ederek eğlence düzenleyen 10 kişilik gruba 76 bin 280 TL ceza kesildi.

Bursa Valiliği’nden yazılı olarak yapılan açıklamada, bir otelin terasında 10 kişilik gruba pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 76 bin 280 TL ceza kesildiğini ifade edildi. Valiliğin açıklaması şöyle: “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uludağ Oteller Bölgesinde kalabalık gruplar halinde partiler yapıldığı, eğlenceler düzenlendiği ve bu organizasyonlarda da pandemi kurallarına riayet edilmediği yönündeki haberlere yönelik olarak bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Buna göre; Osmangazi ilçesi mülki sınırları içinde bulunan Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesinde 15 Ocak 2021 günü saat 23.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; bir otel işletmesinin teras kısmından yüksek sesle müzik çalındığının tespiti üzerine olaya hemen müdahale edilmiş, yapılan incelemede; bahse konu otelin teras kısmında müzik yayını yapılarak sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeden otel müşterilerinden toplamda 10 kişilik bir grubun eğlendiği tespit edilmiştir. 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereği otel işletmecisine ve şahıslara maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 280 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

