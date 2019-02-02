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Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ’a tatile gelenler kayak pistlerine akın etti.
Hafta sonu ve sömestir tatilini fırsat bilen tatilciler, Uludağ’a akın etti. Uludağ’a çıkmak isteyenler teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken, manzara seyretmek isteyenler de telesiyej önlerinde saatlerce bekledi. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı. Kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, dağda kar kalınlığı 169 santimetre olarak ölçüldü.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6, en yüksek 1 derece oldu. Zirvede kar yağışı beklenmiyor.

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Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğuUludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğuUludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğuUludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

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