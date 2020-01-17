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  4. Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

 KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte dolmaya başladı. Karnelerin alınmasının ardından aileler, çocuklarıyla birlikte Uludağ'a akın etti.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte dolmaya başladı. Karnelerin alınmasının ardından aileler, çocuklarıyla birlikte Uludağ'a akın etti.
2019- 2020 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenciler bugün karne heyecanı yaşıyor. Sömestir tatili nedeniyle yurt genelinde özellikle kayak merkezleri yapılan rezervasyonlarla yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da da yapılan rezervasyonlar işletmecileri yüzünü güldürdü. Aileler, çocuklarının karnelerini almasıyla birlikte Uludağ'a akın etmeye başladı.
KAR KALINLIĞI 120 SANTİMETREYE ULAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 120 santimetreye ulaştı. Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduranlar, doyasıya eğlendi.
'HEM DÜŞÜYORUZ HEM KAYIYORUZ'
Uludağ'a İstanbul'dan geldiklerini belirten öğrenci Aslı Zorlu, "Hem düşüyoruz hem kayıyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel bir tatil oluyor. Uludağ'ın zaten bu mevsimi çok güzel" diye konuştu.
Sömestir tatilini arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da değerlendirdiklerini belirten üniversite öğrencisi Yağmur Akkaya ise "Finallerimizi bitirdik, tatilimizi değerlendirelim dedik. Arkadaşlarımızla geldik. Çok kayamıyoruz düşe kalka ama keyifli çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok kalabalık ama güzel bir enerjisi var. Hava da soğuk fazlasıyla sıkı giyinmeye çalıştık ama bu şekilde" dedi.

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